Esnafın ’41 kere maşallah’ dediği leblebiler dünyaya ihraç ediliyor Çorum’a da leblebi gidiyor

Türkiye’nin leblebi ihtiyacının yüzde 80’inin karşılandığı Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, günlük 110 ton leblebi üretiliyor. 40 çeşit üretilen leblebiler yurdun dört bir yanına ve 40 ülkeye ihraç edilirken, aynı zamanda leblebisiyle meşhur olarak bilinen Çorum’a da gönderiliyor.

Serinhisar ilçesindeki dünyada ilk ve tek kurulan Leblebi Sanayi Sitesi’nde 160 fabrikada günde 110 ton, yılda ise yaklaşık 30 bin ton leblebi üretiliyor. Acısından tatlısına 40 çeşit leblebinin üretildiği ilçede leblebiler 40 ülkeye ihraç ediliyor. ‘Leblebinin başkenti’ olarak anılan Serinhisar’da üretilen leblebiler, Çorum’a da gönderiliyor. Aynı zamanda coğrafi işaret belgesiyle tescilli olan Serinhisar leblebisi, birbirinden farklı çeşitleriyle alıcısı tarafından ilgi görmeye devam ediyor.



“41 kere maşallah”

Yurdun dört bir yanından gelen nohutların yaklaşık 2 ay boyunca farklı aşamalardan geçerek leblebi haline geldiğini belirten Serinhisar İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, “40 çeşit leblebimiz vardır. 41 kere ‘maşallah’ diyoruz. Serinhisar, leblebinin başkentidir. Leblebi imalatının yüzde 80’i burada yapılmaktadır. Serinhisar’da bu işi yapan 160 tane fabrikamız var. Türkiye’nin her tarafına ve 40 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.



“Leblebinin mutfak kısmı burası”

Kobaş, leblebilere doğallıktan gelen lezzetinden dolayı oldukça talep gösterildiğini ifade etti. Serinhisar’ın leblebinin başkenti olduğunun altını çizen Kobaş, şunları söyledi:

“Çorum’a da leblebi gönderiyoruz. Bu işin mutfak kısmı burası. Türkiye’nin her tarafındaki satış yerlerimiz bu işin vitrin kısmı.”

Öte yandan günlük 110 ton sarı leblebi üretildiğini kaydeden Kobaş, tüm leblebi çeşitlerinin ana maddesinin sarı leblebi olduğunu da sözlerine ekledi.

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