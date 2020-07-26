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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

İHA

Süper Lig'in son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne 10 mağlup olan Denizlispor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle son anda lige tutundu. Maç sonrası stat önünde toplanan taraftarlar alınan mağlubiyete rağmen Süper Lig'de kalmayı meşaleler ile kutladı.

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Süper Lig’in son haftasında sahasında MKE Ankaragücü’ne 10 mağlup olan Denizlispor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle son anda lige tutundu. Maç sonrası stat önünde toplanan taraftarlar alınan mağlubiyete rağmen Süper Lig’de kalmayı meşaleler ile kutladı.
Süper Lig'in son haftasında Denizlispor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Maçın son dakikasında kalesinde gördüğü gole rağmen yeşilsiyahlı ekip lige tutunmayı başardı. Alt sırada Yeni Malatyaspor ve Kayserispor’un mağlubiyetiyle ligde kalmayı garantiledi. Maç sonrası stat önünde toplanan taraftar grupları ligde kalmayı coşkuyla kutladı. Alınan mağlubiyete rağmen meşalelerin yakılarak tezahüratları yapıldı. Maç sonu İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Zeki Yavru, “Koca bir sezonun özeti gibiydi bu maç. İki haftadır kaçır, kaçır, kaçır son dakika gol yedik. Bir tarafımız üzüldü ama büyük bir tarafımız sevinçli. Lig uzun bir maraton 35 puan toplayan bizleriz. Kümede kaldığımız için mutluyuz. İnşallah bu kulüp adına da bizim adımıza da herkese bir tecrübe olur. İnşallah bu günler Denizlispor adına da bizim adımıza da tekrar yaşanmaz. Mutluyuz, inşallah gelecek sezon Denizlispor içinde bizim içinde hayırlısı olur” dedi.

“Yabancı oyuncu kuralının ben doğru olduğunu düşünüyorum”
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yabancı oyuncu kuralına dair açıklamalar yapan Yavru, “Yabancı oyuncu kuralının ben doğru olduğunu düşünüyorum. Pandemi süreci sadece futbol ailesinin yaşamadığı tüm dünyanın yaşamadığı bir olayla karşılaştık. Sonrasında çoğu kulübün belli başlı sıkıntıları oldu. Bırakıp giden yabancı oyuncular oldu. Türk oyuncuları bırakıp gitse inanılmaz hain tarzında büyük tepkiler olurdu ama yabancı oyuncular yapınca bunlar göze gelmiyor. Sınırlama gelince bu yabancı oyuncuların yaptıkları unutulup halen daha yerli oyuncuların üstünden bazı şeyler gündeme geliyor. Kimse demiyor ki, Türk oyuncuların paraları yükselecek, öyle olacak böyle olacak. Bence bunlar lüzumsuz eleştiriler. İnşallah hayırlısı olur federasyon bir karar almış inşallah Türk futbolu adına sonuçları güzel olur. Ülkemiz yurt dışına oyuncu vermeye, büyük oyuncular çıkarmaya devam eder. Türk futbolu için en hayırlısını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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