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Denizlispor sezonu mutlu sonla bitirdi

DHA

Denizlispor sezonu mutlu sonla bitirdi


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - YUKATEL Denizlispor bu sezon başında tam 9 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kümede kalmayı başardı. Son maçta geçen hafta 1'inci Lig'in yolunu tutan MKE Ankaragücü'ne evinde 1-0 yenilen yeşil-siyahlılar, rakipleri BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un mağlup olmasıyla lige tutundu. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle lige verilen aranın ardından büyük düşüş yaşayan ve ateş hattına gerileyen Ege ekibi, 90 dakika sonunda derin bir nefes aldı. Yenilgiye rağmen yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular Süper Lig'de kalmanın sevincini yaşadı. Bazı taraftarlar da stat çevresinde meşaleler yaktı, marşlar söyleyerek kutlama yaptı.
3 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ
Denizlispor, ligi 35 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip, oynadığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Kalesinde 48 gol gören Denizlispor rakip filelere 31 gol atabildi. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Denizlispor, 34 haftalık maratonda 3 teknik direktör değiştirdi. Sezona Yücel İldiz yönetiminde başlayan Denizlispor, daha sonra sırasıyla Mehmet Özdilek ve Bülent Uygun'u göreve getirdi. Ligi kulüp antrenörü Levent Kartop yönetiminde noktalayan yeşil-siyahlılar ligin en fazla teknik direktör değiştiren takımlarından oldu.
MUSTAFA YUMLU'DAN AÇIKLAMALAR
Denizlispor'un deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yumlu, takımın ligde kalmasında en büyük pay sahibinin oyuncular olduğunu belirtti. Futbolcuların takımı sahiplenerek ligde tuttuklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Tabii buradan puan alıp kendi işimizi kendimiz bitirmek istiyorduk. Ama önemli olan ligde kalmaktı. Çok şükür ligde de kaldık. İnşallah bunlar tecrübe olur" dedi.
YABANCILARA ELEŞTİRİ
Kulüplerin daha iyi ve karakterli oyuncu seçimi yapması gerektiğini vurgulayan Mustafa Yumlu, "Özellikle yabancı oyuncularda dikkatli olunmalı. Belki 1 maaşını vermediğinde seni bırakıp gidebiliyor, bunu çok kolay yapabiliyor. Biz Türkler olarak karakterimizi sahaya koyuyoruz. Biz de para almıyoruz. Bizim de 7-8 aydan daha fazladır para aldığımız yok. Ama biz karakterli oyuncular olduğumuz için takımı sahiplendik. Biz bu takımı ligde tutabilmek için savaştık. Sonunda ne olursa olsun bu takım ligde kaldı. Futbolcu kardeşlerimin ayağına sağlık. Daha önce Denizlispor'da devam etme kararım vardı. Ama şu an kafam çok karışık. Sebebini açıklamak istiyorum. Dinlenmem gerekiyor, çok yoruldum. Bize çok yük bindi. Biraz kafamı toparlayıp, dinlenip, neresi hayırlısıyla oraya gideceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-26 12:58:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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