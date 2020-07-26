Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Denizli’de parmağına sıkışan yüzüğü tüm çabalara rağmen çıkaramayan kadın, çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu. İtfaiye ekipleri mini spiral makinesi yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan kadın bu sefer aile üyelerinden yardım istedi. Aile üyelerinin de çabalarına rağmen parmağa sıkışan yüzük çıkarılamadı. Çareyi itfaiye ekiplerini aramakta bulan kadının ihbarı üzerine evine itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar ve mini spiral makinesinin yardımıyla yüzüğü keserek parmaktan çıkarmayı başardı.

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