Besihane yangınında 40 büyükbaş hayvan öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 40 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın, bugün sabah saatlerinde Beylerli Mahallesi'nde Hüseyin Karaca'ya ait besihanenin bitişiğindeki samanlıkta çıktı. Henüç çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede besinaye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çardak, Bozkurt, İnceler ve Bahçelievler şubesi ekipleri sevk edildi. Besihaneyi tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında besihanede bulunan 40 büyükbaş hayvan öldü.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-07-26 20:47:18



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