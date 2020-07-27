Yüzme eğitmenlerine “Bronz Cankurtaran” sertifikası 19 eğitmene cankurtaranlık sertifikası Büyükşehir havuzları daha da güvenli

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 8 ayrı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksinde görev yapan 19 yüzme eğitmenine yönelik “Bronz Cankurtaranlık” sertifika programı düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksinde görev yapan yüzme eğitmenlerine yönelik “Bronz Cankurtaranlık” eğitim programı düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının düzenlediği programda, 8 ayrı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksinde görev yapan 19 yüzme eğitmenine cankurtaranlık eğitimi verildi. Resif Dalış ve Cankurtaran Eğitim Merkezi eğitmeni Ümit Can Kaya ve Melike Ayşe Şahin tarafından 3 gün boyunca süren eğitimler teorik ve pratik olarak uygulandı. Teorik eğitimler Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde, pratik uygulamalar ise Büyükşehir Belediyesi ÇakmakKarahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.



19 eğitmene Bronz Cankurtaran sertifikası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtaran Federasyonu (ILS) standartlarına göre yapılan teorik eğitimde, cankurtaran istasyon ve malzemeleri, cankurtaran bayrakları, anatomi, kanamalar, yara sargıları, ilkyardım ve kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri ile su çalışmalarında ise yüzme teknikleri, kazazede taşıma, sudan çıkarma teknikleri ve pratikleri, boğuşma teknikleri ile pratikleri ve ekipman kullanımı gösterildi.

Eğitimler sonunda başarılı olan Büyükşehir Belediyesinin 19 yüzme eğitmeni Bronz Cankurtaran sertifikası almaya hak kazandı.

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