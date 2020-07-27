Evde tabancayla intihar etti

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Nasuh E. (23), evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Pamukkale'de, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nasuh E., dün saat 17.00 sıralarında, evde yalnızken başına tabancayı dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nasuh E., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nasuh E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından Nasuh E.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-27 12:00:51



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