Ata binmek isteyen vatandaş bir anda kendini yerde buldu

Denizli’de bir vatandaş ata binmek isterken ürken hayvandan düşmesi arkadaşları tarafından görüntülendi. Vatandaşın binmek istediği esnada ürken at, şaha kalkarak üzerindeki kişiyi yere attı.

Olay, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Akan isimli vatandaş arkadaşına ait ata binmek istedi. O anları ise at sahibi anbean görüntüledi. Akan, atın üzerine bindiği esnada hayvan ürktü. Ürken at kendisi ile beraber üzerindeki adamı şaha kalkarak yere vurdu. Arkadaşları ise bu sırada gülmekten kendini alamadı. Şans eseri Akan olayda yara almadan kurtulurken atın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

