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Sorun yaşadıkları iddiasıyla imamın değiştirilmesini istiyorlar

DHA

Sorun yaşadıkları iddiasıyla imamın değiştirilmesini istiyorlar


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Camii'nin cemaati, sorun yaşadıkları imamın değiştirilmesini istedi. İmamın kendilerine kötü davrandığını ileri süren cemaat, camiye gitmediklerini, vakit namazlarını evlerinde kıldıklarını söyledi.
Çal ilçesine bağlı 320 nüfuslu Aşağıseyit Mahallesi'nde oturanlar, mahalle caminin imamı Osman T. ile çeşitli sorunlar nedeniyle birçok kez tartışma yaşadı. Mahalleli, durumu Çal İlçe Müftülüğü'ne bildirip, imamın değiştirilmesini istedi. Cemaat, kendilerine kötü davrandığını ileri sürdükleri imama tepki olarak camiye gitmemeye başladı. Vakit namazlarını evlerinde kılan cemaat, cuma namazlarını ise ilçe merkezindeki camilerde kılıp, ibadetlerini yerine getiriyor.
'CAMİ BAHÇESİNDEKİ AĞAÇLARI KESTİ'
Mahalle halkından Fahrettin Yıldırım, kimsenin camiye gitmediğini, imamın tek başına vakit namazlarını kıldığını söyledi. İmamın değişmesini istediklerini belirten Yıldırım, "Mahalleli olarak imama avuç açtık. El üstünde tuttuk. Cami bahçesindeki ağaçları kesti. Neden kestiğini sorduk. 'Ben hem keser hem atarım, kimse bana karışamaz' dedi. Ben de o günden sonra o camiye gitmeyip, namazımı evimde kılıyorum. Camiye giden 8-10 kişi vardı. Kimini kovdu, bazısıyla mahkemelik oldu. Artık kimse o camiye adım atmıyor" dedi.
'MİNARENİN ANAHTARINI SAKLIYOR'
İmama tepki gösterip camide namaz kılmayı bırakanlardan Süleyman Şahin, "İmam mahallemizde göreve başladı başlayalı, diyalog kuramadık. Kimseye sıcaklık göstermiyor. Az sayıda bir cemaati vardı, onu da dağıttı. Yıllardır camiye gelir giderim. Böyle imam görmedim. Çok yanlış davranışlar yapıyor. 'Cami benden sorulur' diyor. Kimseye bir şey danışmıyor. Minarenin anahtarını saklıyor. Mahallemizde bir cenaze olsa ne olacak? Geçenlerde bir cenaze oldu. Anons etmek istedik. Anahtarı bulamadık. Bu cami ona değil vatandaşlara ait. Biz imamdan memnun değiliz. Bir gün bile durmasını istemiyoruz" diye konuştu.
İMAM İLE DAVALIK OLDU
Geçen ay camide imam ile tartışma yaşadığını, imamın kendisinden şikayetçi olduğunu belirten Hasan Solak ise, "İkindi namazı kılmak için camiye girmiştim. Hava sıcak olduğu için sağ tarafımdaki pencereyi açtım. Kapatmayı unutmuşum. Namazımı kıldım, cami kapısından çıkarken 'Pencereyi kapat' diyerek bana bağırdı. Ben de 'Sen kapatıver hocam' dedim. 'Sen kapatacaksın, geçen gün de açık bıraktın' diyerek bağırıp, üzerime yürüdü. Ben de onun üzerine yürüyünce aramızda tartışma çıktı. Cami cemaati araya girip, bizi sakinleştirdi. Davacı oldu. Yaklaşık 10 kişilik bir cemaatimiz var, imam herkesle ayrı ayrı kavga etti. Bu nedenle kimse vakit namazını kılmak için camiye gitmiyor. Herkesi küstürdü. Biz imamın değiştirilmesini talep ediyoruz. Kendi yaptığımız camide, atamızın toprağında namaz kılamaz olduk" diye konuştu. Mahalleli, imamın değişmesini beklediklerini dile getirdi. 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Denizli Valiliği, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ndeki cemaatin tepki gösterdiği cami imamı Osman T. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İmamın sürekli kendilerine kötü davrandığını hatta bazı cemaatle kavga ettiği, iddiaları hakkında iddia sahibi kişi  tarafından geçmiş tarihli dilekçe Çal İlçe Müftülüğü´müze iletilmiştir. Dilekçe doğrultusunda görevlimiz hakkında inceleme başlatılmış ve 26.09.2019 tarihli inceleme raporu sonucuna göre iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin ilgili fıkraları gereğince görevlimiz hakkında işlem yapmaya gerek olmadığı, inceleme dosyasından soruşturma dosyasına dönüştürmeye gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bahse konu dilekçe dışında İl ve İlçe Müftülüğü´müze ulaştırılan herhangi bir şikayet veya olumsuz bir durum söz konusu değildir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çal Deniz TOKAT
2020-07-27 15:35:01

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