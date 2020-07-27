Kurulan özel ekip aranan şahsı yakaladı

"Daha dün gibi..."

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, takibe aldığı ve nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan şahsı düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin kurduğu özel ekip nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 57 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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