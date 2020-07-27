FETÖ'nün hücre evlerine eş zamanlı operasyon

Denizli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yapılan operasyon kapsamında hücre evinde saklandıkları tespit edilen 4 firari şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahısların 3’ü tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.