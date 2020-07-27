Denizli’de 624 farklı asayiş olayında 358 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 22 bin 454 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 138 şahıs yakalanırken, 624 farklı asayiş olayında ise 358 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 2026 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 454 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 138 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 107 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 80’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet mermi, 4 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak 3 adet çalıntı motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 1 çuval bakır tel, 2 adet bisiklet ve 1 milyon 50 bin TL değerinde ham bakır ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 624 farklı asayiş olayında ise 358 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 8’inin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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