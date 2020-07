Denizli’de açık hava etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı

Denizli'de valilik ve kaymakamlık izni dışında açık alanlarda yapılacak tüm etkinlikler, korona virüs tedbirleri ve kamu düzen ve güvenliği kapsamında 15 gün süreyle yasaklandı.

Denizli Valiliği tarafından kent genelinde eylem ve etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürebileceği ve korona virüs tedbirlerini zafiyete uğratabilecek şekilde teması arttırmaması için valilik ve kaymakamlık izni dışında 15 gün süreyle açık havada yapılacak tüm etkinlikler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Salgınının yayılmasının önlenmesi ve bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği düşünülmektedir” denildi.



Her türlü açık hava etkinliği 15 gün yasaklandı

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile parkbahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Denizli il sınırları içerisinde kamu düzenini ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, konvoy oluşturma, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma ve bunun gibi eylem ve etkinlikler 28/07/2020 günü itibarıyla 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

