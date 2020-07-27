Emniyetten 227 adreste denetim Denetimlerde 4 kişiye 14 bin 400 TL ceza kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yeri ve ikametlerde yapılan denetimlerde 4 kişiye 14 bin 400 TL ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2026 Temmuz tarihleri arasında 227 farklı iş yeri ve ikamette denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 5 iş yerinde konsomatrislik yapan kadınların çalıştığı, 1 iş yerinde 22.00’den sonra alkol satışı yapıldığı ve TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek, iş yerinde bulunan 377 şişe alkole el konuldu. Bir eğlence yerinde oyun kağıdı ile oyun oynadığı tespit edilen 4 şahsa ise 14 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.