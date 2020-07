Bıçakçılarda her geçen gün yoğunluk artıyor Bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi başladı Kurbanlığını alan bıçakçılara yöneldi Bıçak ustası Davut Yılmaz: "Çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz"

Denizli’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklarını alan vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Bıçak bileme ustalarının ise yoğun mesaisi başladı. Bıçak ustası Davut Yılmaz, “Kör olan bıçaklarımızı keskinleştirip, halkımızın daha kaliteli et kesmesini ve daha kaliteli kurban kesmesini sağlıyoruz. Gece mesaileri henüz başlamadı, büyük bir ihtimal son üç gün kala başlayacak. En önemli kazalardan bir tanesi de hayvan askıdayken yorulduk diyerek bıçak saplayıp bırakıyorlar” dedi.

Her ilde olduğu gibi bu sene de Denizli’de kurban kesecek olan vatandaşlar eline satır ve bıçaklarını alarak bileme yaptırmak için bıçakçılara gitmeye başladı. Kurbanlıkları rahat kesmek için bıçaklarını ustaların ellerine bırakan vatandaşlar hayvan kesme konusunda ise, bıçakçılar tarafından herhangi bir yaralanma olmaması için uyarıldı. Bıçaklar bilendikten sonra dezenfekte edilerek vatandaşlara sunulurken, bıçak bileme ustaları da gece geç saatlere kadar çalışarak talepleri karşılamaya çalışıyor. Genellikle bıçak işlemlerinin son günlere kaldığını belirten bıçak ustası Davut Yılmaz, “Kör olan bıçaklarımızı keskinleştirip, halkımızın daha kaliteli et kesmesini ve daha kaliteli kurban kesmesini sağlıyoruz. Gece mesaileri henüz başlamadı, büyük bir ihtimal son üç gün kala başlayacak. Son günlere kalan bıçaklarımız daha yoğun oluyor insanlar çalışıyor fırsat bulamıyorlar. Özellikle arife günü çok yoğun geçiyor bıçak bileme açısından. Tabi iyi bir paket yapıp biledikten sonra paketin nasıl açmasını söylüyoruz müşterilerimize ve arkasından da çok çok önemli olan dezenfekte konusunu söylüyoruz. Güzel bir ılık suyla deterjanla güzel bir şekilde yıkanmasını hatta öncesinde dezenfektan varsa evlerinde dezenfekte yapmasını, sonra yıkamasını söylüyoruz” dedi.



“Çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz”

Bıçak ustası Yılmaz, “Biz buradan bıçağı güzelce paketleyip veriyoruz, bütün meslektaşlar olarak. Paketleri açarken çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çünkü bıçaklar çok keskin oluyor. Bir de bıçakları kullanırken bir parça etin üzerinde birden fazla aynı bıçak kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü bu şekilde çok kaza oluyor. En önemli kazalardan bir tanesi de hayvan askıdayken yorulduk diyerek bıçak saplayıp bırakıyorlar. Bu da fark etmeyen bir insanın elini kesebiliyor. İşte orada çengelden kurtulan et birinin üzerine ya da bir yerine düşmesine sebep olabilir. Bunlara dikkat edelim bıçak keskin bir alettir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.