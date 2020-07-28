Altyapı İletişim Ofisi ile sorunlara yerinde çözüm

Yenişehir Mahallesi’nin içme suyu hattı değişim projesinin hızla devam ederken DESKİ, vatandaşların istek veya sorunlarına yerinde çözüm bulunması için "Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi" kurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, Yenişehir Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenilemek için başlattığı proje hızla sürüyor. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan çalışmalar ile Yusuf Batur Caddesi'nin içme suyu hatları tamamlanma aşamasına gelirken Ardıç Sokak ve Çilek Sokak'ta hat döşeme işlemi bitirildi. 18 milyon liralık yatırım maliyetli 72 kilometrelik içme suyu hattı değişim projesi kapsamında mahalle sakinlerinin yerinde bilgi alıp, sorun ve taleplerini iletebileceği Yenişehir Altyapı İletişim Ofisi kuruldu. Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nın hemen yanı başında kurulan Altyapı İletişim Ofisi vatandaşların altyapıyla ilgili herhangi bir sorun veya talebini kayıt altına alarak hemen saha ekiplerine bildiriyor. Yenişehir mahallesinde yaşayan vatandaşlar, DESKİ'ye gitmek yerine yürüme mesafesinde bulunan iletişim ofisinde sorunlarına çözüm bulabiliyor.

“Saha ekiplerimiz vatandaşımızın talebine anında yanıt verecek”

Altyapı İletişim Ofisi'nin de vatandaşların istek veya sorunlarını sahadaki personele anında ileteceğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Saha ekiplerimiz vatandaşımızın talebine anında yanıt verecek. Bu ofis vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak. Altyapı İletişim Ofisimiz ile hemşehrilerimizin yanında olacağız. Vatandaşlarımızın destek ve dualarıyla inşallah Yenişehir Mahallemiz de modern bir içme suyu projesine kavuşacak " dedi.

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