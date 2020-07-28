Denizli'de ahşap ev ve depo yandı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında, bir depo ve yakınındaki ahşap ev küle döndü.

Nikfer Mahallesi'nde Memduh Gireniz'e (58) ait depoda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki ahşap eve sıçradı. Çıkan yangından habersiz olan Memduh Gireniz, eşi Zeynep Gireniz (55), çocukları Burçin Gireniz (34) ve Hüseyin Gireniz (25) mahalle sakinlerinin haber vermesiyle birlikte evden çıkıp, yangını söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 2 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla, alevlere müdahale edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev ve yanındaki depo kül oldu. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2020-07-28 15:42:05



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