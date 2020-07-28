Tuğgeneralliğe terfi eden Metin Düz, Şanlıurfa'ya atandı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ İl Jandarma Komutanı olan Albay Metin Düz, tuğgeneralliğe terfi ederek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Tuğgeneral Düz'ün yerine ise Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı kıdemli Albay Veysel Yanık'ın ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı kıdemli Albay Veysel Yanık atanırken, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na ilk kez general rütbesi ile Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz getirildi. Düz, 2017 yılında Denizli İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlamıştı.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-07-28 16:45:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.