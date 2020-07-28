DTO ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde DTO’da işlemler kolaylaştı ve hızlandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde dijital dönüşüme giderek, elektronik ortamda intikal eden ilanları 2 saat içinde yayımlamaya başladığını bildirdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ilanların Elektronik Ortamda Gazete Müdürlüğü’ne gönderilmesi EDönüşüm Projesi’nin hizmet vermeye başladığını, MERSİS üzerinden gerçekleştirilen tescili içinde bulunduran ilanın, elektronik ortamda Gazete Müdürlüğü’ne aktarıldığını ve en geç 2 saat içinde de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığını bildirdi.



“DTO, yeniliklerden geri kalmıyor”

TOBB’a bağlı 124 odanın 300 ticaret sicili müdürlüğü personeline eğitim verilen projeyle, bu odaların üyelerinin işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlandığını, bunlardan birinin de Denizli Ticaret Odası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “TOBB, 2020 yılını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için Dijital Dönüşüm Yılı olarak ilan etti. Gazetenin yazılım alt yapısı yenilendi ve internet sitesi güncellendi. Artık, Edevlet kapısı üzerinden veya Eimza ile de giriş yapılabiliyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım kolaylığını sağlamak için ilan başlığında yer alan ticaret unvanları da renklendirildi. Yeni yayın yönetim sistemi ile kağıt ortamında kuruma intikal eden ilanlar, artık 2 gün yerine takip eden gün içinde yayımlanıyor. Yeni sistemle, TOBB, günlük binin üzerinde ilanı elektronik ortamda almaya başladı. Denizli Ticaret Odamızda da günlük 120130, haftalık ise 600650 tescil ve ilan işlemi yapılıyor” dedi.

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