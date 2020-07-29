Denizli Ticaret Odası’ndan Kurban Bayramı mesajı DTO Başkanı Erdoğan, toplumsal dayanışmaya dikkat çekti: “Birlik olursak, her günümüz bayram olur”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın bayramını kutladı.

Erdoğan, “Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlar, aileleri ve sevdikleriyle, umutlarının hayat bulduğu, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü, huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Şunu unutmayalım ki; milletçe birbirimize kol kanat gerip destek oldukça, bize her günümüz bayram gibi gelecektir” dedi.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İnsanların birbirlerini daha çok düşündüğü ve birbirine daha fazla vakit ayırdığı, bazı özel zaman dilimleri olduğunu ve bunlardan birinin de bayramlar olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, “Bayramlarımız, millet olarak buluşma, kavuşma ve paylaşma zamanlarımızdır. Sevinçlerimizin de arttığı anlardır. Birlikte toplum olduğumuzu, hep birlikte daha güçlü durduğumuzu ve huzur bulduğumuzu hatırladığımız, müstesna günlerimizdir.

Denizli’miz ise, çalışkanlığı ve üretkenliği ile takdir toplayan bir şehirdir. İnsanımız, oldum olası emeğin kıymetini bilen, çalışana el veren, birlikte çalışıp kazanan ve kazandığını paylaşarak dayanışan, güzide bir toplumdur. Denizlililer, aynı zamanda, ihtiyaçlısını unutmayan, birbirini gözeten hayırseverlerdir, varını yoğunu bölüşerek mutlu olmuş ve huzur bulmuşlardır. Unutmamalı ki; birbirimizi sevdikçe ve arayıp sordukça, birbirimize kol kanat gerdikçe, her günümüz bayram olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nızı kutlarım, aileniz ve sevdiklerinizle, umudunuzun hayat bulduğu, hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü, huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler dilerim” dedi.

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