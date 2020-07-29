Avrupa Güreş Şampiyonası Karadeniz’e Başkan Zolan’dan 50 bin TL’lik ödül Başkan Zolan: “Her zaman senin yanında olacağız, destek olmaya devam edeceğiz” İbanoğlu: “Destekler sonucu başarılı sporcularımızın sayılarını inşallah artıracağız”

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Denizlili Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Başkan Osman Zolan, milli güreşçi Karadeniz’e 50 bin TL’lik ödülü takdim etti.

Mart ayında İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Denizli’yi ve Türkiye’yi gururla temsil ederek, şampiyon olan Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şampiyonada başarı gösteren Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz’e teşekkür etti. Başkan Zolan, “Hem Denizlili bir hemşehrimiz olarak hem de ülkemiz adına gurur duyduk. Bayrağımızı göndere çektin, İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinlettirdin. Bu büyük bir gurur, tebrik ediyorum” dedi.



“Her zaman senin yanında olacağız, destek olmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi olarak şampiyona destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, “Allah’ım başarılarını daim etsin, daha yolun başındasın. Daha çok başarılar bekliyoruz. İnşallah üst üste koyarak bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutturacaksınız. Size olan güvenimiz sonsuz. Biz her zaman senin yanında olacağız. Destek olmaya devam edeceğiz. Seni tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Denizli’mizde böyle bir iklim var. Ata sporumuz güreşi yaşatmaya ve yürüyüşümüzü devam ettirmeyi Allah nasip etsin” diye konuştu.



“Destekler sonucu başarılı sporcularımızın sayılarını inşallah artıracağız”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. İbanoğlu, “Spora her zaman büyük destek veriyorsunuz. Bu destekler sonucu başarılı sporcularımızın sayılarını inşallah artıracağız” diye konuştu. Milli Güreşçi Karadeniz ise, Başkan Zolan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Denizli'yi ve Türkiye'yi onur ve gururla temsil etmeye devam edeceğini kaydetti. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, Milli Güreşçi Süleyman Karadeniz’e 50 bin TL’lik ödülünü takdim etti.



Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Mili Güreşçi Süleyman Karadeniz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve beraberindekiler katıldı.

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