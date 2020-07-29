7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçtu Çameli’den havalanarak Türkiye rekoru kırdı

Denizli’nin Çameli ilçesinde, yamaç paraşütü sporcusu Gülşah Hoş, Yaylacık Dağı’ndan havalanarak, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçarak Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine iniş yaptı. Hoş, yaptığı bu uçuşla Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru’nu kırdı.

Uzun mesafe uçuş denemesi yapmak isteyen 42 sporcu, Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti’nde buluştu. Pistten havalanan Milli sporculardan olan Gülşah Hoş, Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesine iniş yaptı. 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçan Hoş, 1 Temmuz’da, Ankara’dan Konya’ya paraşütle 201 kilometre uçan Merve Gülşah Arslan’ı geride bırakarak Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru’nu kırdı.

Rekoru kırdığı için çok sevinçli olduğunu dile getiren Hoş, “Mesafe açısından günün potansiyeli daha fazlaydı. Daha fazla uçabilirdim. Uzun zamandır uçmaktan bu kadar zevk almamıştım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Gülşah Hoş, 7 saat 42 dakika uçarak yamaç paraşütü dalında 'Türkiye Kadınlar Mesafe Rekorunu' kırdı. Tebrikler” mesajıyla milli sporcuyu onurlandırdı.

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