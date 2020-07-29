Başkan Örki, Denizli basınını övdü “Denizli basınının ayakları yere sağlam basıyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli basınının ayaklarının yere sağlam bastığını dile getirerek, “Türkiye’de önemli bir yere sahip” dedi.

Pamukkale Belediye Bakanı Avni Örki, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli’de görev yapan basın mensuplarıyla Kocaçukur Tesisleri’nde bir araya geldi. Basının toplum için büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Örki, “Bir toplumun gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergesi basındır. Denizli basının ayaklarını yere sağlam basıyor ve bence Türkiye’de önemli bir yere sahip. Bunu şehir dışına gittiğimde birçok yerde söylenen övgü dolu sözlerden anlıyoruz. Denizlimiz başka illere basın konusunda da örnek oluyor. Tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Misafirperverliği için teşekkür ediyorum”

Toplantıda söz alan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay, “Bu davet 24 Temmuz’da yapılacaktı. Ancak yoğunluk nedeniyle bugüne nasip oldu. Misafirperverliği için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” dedi.

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