Pamukkale daha da güzelleşiyor Turistlerin daha fazla ilgisini çekecek çalışmalar başladı Başkan Örki: “Burası herkesin gelmek isteyeceği güzellikte olacak” Esnaf Çelik: “Yerli ve yabancı turistlerden gelen tepkiler çok iyi”

Pamukkale Belediyesi adını aldığı Pamukkale mahallesinde ‘Sokak Sağlıklaştırma’ çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırma çalışması buranın çehresini değiştirecek” dedi.

Her mahalleye uygun çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, adını aldığı mahalle olan Pamukkale’ye çok özel bir çalışma yapıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, seçimlerden önce vaatleri arasında bulunan Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının ilk etabını Pamukkale’de gerçekleştiriyor. Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi’nde başlayan ve Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla bu cadde örnek bir hale getirilecek. Baştan sona değiştirilen ve beton parke taşları desenli bir şekilde döşenen caddede tüm binalar mavi ve beyaz renkte boyanıyor. Çalışmalar yaklaşık 1 ay önce başlarken kısa süre sonra tamamlanacağı belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışmaları yerinde incelerken, eline fırça alarak boya yaptı. Başkan Örki ayrıca sokakta devam eden peyzaj çalışmaları kapsamında çiçek de dikti.



“Burası herkesin gelmek isteyeceği güzellikte olacak”

Başkan Örki, Pamukkale mahallesinin çok fazla bilinmeyen özelliği barındırdığını belirterek, “Burası Pamukkale’nin can damarlarından biridir. Turistlerin çoğu buraya uğramadan gidiyor. Biz bunu değiştirmek için örnek bir cadde oluşturmak istedik. Seçimlerden önce sokak sağlıklaştırması konusunda projelerimiz vardı. Onu burada hayata geçirmeye karar verdik. Mahallemizin Atatürk Caddesi’nin tabanından duvarına kadar konsept bir çalışma ile güzelleştirmek istedik. Pandemi döneminde esnaf ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeden binaları mavi beyaz renklere boyadık. Yolları da desenli küp taş ile yeniden döşedik. Çalışmalarımız devam ediyor ve tamamlandığında burası herkesin gelmek isteyeceği güzellikte olacak. Bu bölgenin bilinmeyen bir yönü daha var. Burada Çin, Kore ve Japonya mutfağından lezzetler bulunabiliyor. Herkesi bu lezzetleri tatmaya bekliyoruz. İlk etap çalışması 250 metre uzunluğundaki caddede gerçekleşiyor ama burada toplamda yaklaşık bin 500 metrelik alanda sokak sağlıklaştırması gerçekleşecek. Burası hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.



“Yerli ve yabancı turistlerden gelen tepkiler çok iyi”

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. 17 yıldır Pamukkale’de esnaflık yaptığını söyleyen Ali Çelik, “Yapılan çalışmalar çok önemli ve caddemiz çok güzelleşti. Bu konuda önemli bir çalışma oldu. Yerli ve yabancı turistlerden gelen tepkiler çok iyi. Bu konuda çalışmalar yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.