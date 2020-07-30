Denizli'de şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, valilik ve belediyenin düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı, koronavirüs önlemlerine uyularak yapıldı. Şehitlikteki mezarlara karanfil bırakılmasının ardından, Şehit Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Doğan'ın ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Atatürk Parkı'nda bayramlaşma programı düzenledi. Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı programa; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen bayramlaşma programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'de geçireceği ilk bayram nedeniyle mutluluk duyduğunu kaydetti. Vali Atik, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Allah hepimizin bayramını mübarek etsin. Bayramın Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, başta Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere vatandaşların bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkati çekti. Programın ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte dua edilmesinden sonra mezarlara karanfiller bırakıldı. Daha sonra Vali Atik, Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan ve beraberindekiler 4 Ağustos 2018'de şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Doğan'ın baba ocağını ziyaret etti. Ailenin bayramını kutlayan Vali Atik, şehidin babası Ahmet ve annesi Sündüs Doğan'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-30 17:27:59



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