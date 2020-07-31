Denizli'de bayram namazı tedbirli kılındı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de Kurban Bayramı namazı, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılındı.
Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı nedeniyle camilere akın etti. Sosyal mesafe, maske kuralına uyan vatandaşlar cami içerisi ve bahçesinde saf tutarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Şehrin merkezindeki Delikliçınar Yeni Camii'nde İl Müftüsü Mehmet Aşık, bayram hutbesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde uyarı yaptı. Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar tokalaşmadan birbirleriyle bayramlaştı.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-31 09:55:13
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