Denizli'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlıklarını keserken yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban keserken ya da et doğrarken bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğunluk oluşturdu.

DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-31 14:39:39



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