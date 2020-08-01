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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

İHA

(Özel) Sabiha Teyze inekleri ile mutlu bir bayram geçiriyor

Denizli’de telef olan ineğin ardından feryadı ile Türkiye’nin gündeminde yer alan Sabiha Özel’e birçok kurum ve hayırseverin desteği ile inek ve buzağı alındı. 71 yaşındaki Sabiha Özel, hayvanları ile mutlu bir Kurban Bayramı geçiriyor.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde yaşayan Sabiha Özel’in otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadının çocuğu gibi sevdiği ineği telef olunca feryat edip, gözyaşlarına boğulması fotoğraflara yansıdı. Özel’in gözyaşlarını gören birçok kurum ve hayırsever harekete geçerek yaşlı kadına 6 inek aldı. Olayın ardından tek odalı evinde mutlu bir yaşam süren Özel, hayvanları ile mutlu bir bayram geçiriyor. Sabiha Özel, bayramda çocuğu gibi sevdiği inek ve buzağılarıyla vakit geçiriyor.

İnekleri çocukları gibi seviyor
İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber ile Türkiye gündemine oturan Sabiha Özel, “Bir tanesini sattım. Yem ve saman için harçlığım yok. Yem ve saman almak için bir tanesini sattım. Ara sıra canım sıkıldığı için dağlara gidiyorum. 3 tane burada var, 2 tane de buzağı ve 2 tane yavru var. Toplam 7 tane hayvanım var. Herkes evladını sevmez mi? Sever. Günün nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Hayal gibi. Dağa gittiğim zaman sıcakta hasta oluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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