Denizlispor'un biyonik adamı Murawski

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'e 9 yıl aradan sonra dönüp sezonu 35 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Denizlispor'da sezon başında Empoli'den 2 seneliğine transfer edilen Radoslaw Murawski, takımı adına en çok süre alan futbolcu oldu. Polonyalı orta saha oyuncusu ligde 32 maçta forma giyerek 2 bin 810 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu gösterdiği istikrarla dikkat çekti.
Süper Lig'deki ilk sezonunda takımının orta sahadaki yükünü çeken Murawski, yeşil-siyahlı ekipte en çok forma giyen isim oldu. Polonyalı oyuncu, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu yalnız sarı kart cezalısı olduğu 2 maçı kaçırdı. Murawski'yi 2 bin 671 dakika ile Hugo Rodallega ve 2 bin 626 dakikayla Ismail Aissati takip etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-08-01 12:01:41
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