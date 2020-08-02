Deniz TOKAT \/ DEN\u0130ZL\u0130, (DHA)S\u00dcPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sa\u011f kanat transferi i\u00e7in Galatasaray\u00b4da forma giyen Jesse Sekidika\u00b4y\u0131 g\u00fcndemine ald\u0131. Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan ye\u015fil-siyahl\u0131 ekibin 24 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyla g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\u00a0Denizlispor\u00b4un Nijeryal\u0131 futbolcuyu kiral\u0131k olarak kadrosuna katmak istedi\u011fi vurguland\u0131. Galatasaray\u00b4\u0131n Sekidika\u00b4n\u0131n daha fazla forma giyebilmesi i\u00e7in bu transfere s\u0131cak bakabilece\u011fi belirtildi. Galatasaray\u00b4\u0131n devre aras\u0131 transfer d\u00f6neminde Eski\u015fehirspor\u00b4dan kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 Sekidika, S\u00fcper Lig\u00b4de 6 ma\u00e7ta forma giyerken gol ya da asist \u00fcretemedi.\u00a0\u00a0DHA-Spor T\u00fcrkiye-Denizli Deniz TOKAT2020-08-02 13:02:48