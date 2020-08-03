Denizlispor Lung´a talip

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda kaleci transferi için Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Silviu Lung´u gündemine aldı. Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen yeşil-siyahlılar kaleci transferi için gaza bastı. Geride kalan sezonda, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak´ın takımdan ayrılması, yedek kalecisi Tolgahan Acar´ın da sakatlık geçirmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ege ekibinin Lung transferinde ısrarcı olduğu bildirildi.
Yeşil-siyahlı ekibin bonservis bedeli olmaması nedeniyle Lung´u listenin başına yazdığı ifade edildi. Denizlispor´un 31 yaşındaki başarılı file bekçisiyle görüşmelere başladığı ve transferin en kısa sürede netlik kazanacağı açıklandı. Kayserispor formasıyla 29 maçta görev yapan Rumen kaleci, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. Lung, bu sezon yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu ve tarihe geçmeyi başardı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-08-03 12:05:28
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