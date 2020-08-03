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Besiciye bayramda üçüz buzağı sevinci

DHA

Besiciye bayramda üçüz buzağı sevinci


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Hüseyin Kavak'a ait Holstein cinsi inek, üçüz buzağı doğurdu.
Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan Hüseyin Kavak'a ait 5 yaşındaki 'Holstein' cinsi inek bu sabah üçüz buzağı doğurdu. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim Hüseyin Güngör, zor bir doğum gerçekleştirdiklerini belirtti.
Doğumun yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyleyen Güngör, "Holstein cinsi inek üçüz yavruladı. İneklerin üçüz buzağılaması nadir görülür. Buzağılarımızın üçü de sağlıklı. Buzağılar da anne ırkı olan Holstein cinsine sahip. Başarılı bir doğum gerçekleştirdiğimiz için sevinçliyim" dedi.
'BAYRAM SÜRPRİZİ OLDU'
İneğin sahibi Hüseyin Kavak ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtip, "İneğimin üçüz doğurmasını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Çok da mutlu oldum. Bizim için bayram sürprizi oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT
2020-08-03 12:53:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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