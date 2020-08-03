Besiciye bayramda üçüz buzağı sevinci



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Hüseyin Kavak'a ait Holstein cinsi inek, üçüz buzağı doğurdu.

Buldan ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan Hüseyin Kavak'a ait 5 yaşındaki 'Holstein' cinsi inek bu sabah üçüz buzağı doğurdu. Doğumu gerçekleştiren veteriner hekim Hüseyin Güngör, zor bir doğum gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğumun yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyleyen Güngör, "Holstein cinsi inek üçüz yavruladı. İneklerin üçüz buzağılaması nadir görülür. Buzağılarımızın üçü de sağlıklı. Buzağılar da anne ırkı olan Holstein cinsine sahip. Başarılı bir doğum gerçekleştirdiğimiz için sevinçliyim" dedi.

'BAYRAM SÜRPRİZİ OLDU'

İneğin sahibi Hüseyin Kavak ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtip, "İneğimin üçüz doğurmasını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Çok da mutlu oldum. Bizim için bayram sürprizi oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT

2020-08-03 12:53:17



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