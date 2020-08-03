Denizli'de, atık kağıt toplama fabrikasında yangın

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki atık kağıt toplama fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Akhan Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan atık kağıt toplama fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki preslenmiş kağıt atıklardan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saat boyunca su sıkarak, alevleri söndürdü. Fabrikanın bahçesindeki atık kağıtların bir bölümü yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-08-03 16:01:36



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