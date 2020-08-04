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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de bir hafta içerisinde 77 trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli’de bir hafta içerisinde 77 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 35’i yaralanmalı olmak üzere 77 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 14 bin 977 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 2 bin 011 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 77 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 35’i yaralanmalı, 42’sinin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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