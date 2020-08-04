Denizli’de kaçakçılar polisten kaçamadı 2 kaçakçı şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs ile 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan başka bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.