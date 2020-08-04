FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı ile eski öğretmen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirtilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-08-04 18:49:10
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