Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekiplerince, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilere ait ev, apart ve bir otomobilde arama yapıldı. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi, gözaltına alındı.

MEYVE SUYU VE ŞEKER KUTUSUNA GİZLEMİŞLER

Dedektör köpeklerin kullanıldığı aramada bir evde buzdolabı içindeki meyve suyu kutusu ile şeker kutusuna gizlenmiş halde 796 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise 144 gram eroin, 55 gram esrar ve 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişiden 15'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-04 19:08:41



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