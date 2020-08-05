Denizli'de orman yangını

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Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, gece saatlerinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozkurt'un kırsal İnceler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 03.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü' ne bağlı ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, sarp arazide çıkan yangına müdahalede güçlük yaşıyor. Yangın bölgesinde karadan ve havadan müdahale sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bozkurt Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT

2020-08-05 11:33:24



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