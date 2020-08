Ormanları korumak için 9 yıldır nöbetleşe uyuyorlar Erdoğan ailesi 9 yıldır Karlık Yangın Gözetleme Kulesinde 24 saat boyunca bölgedeki ormanları gözetliyor

Denizli’de, yaklaşık 40 yangın gözetleme kulesinden biri olan Karlık yangın gözetleme kulesinde yaşayan Erdoğan ailesi, kentin ormanlarını korumak için 24 saat ormanları gözetliyor. Ailesi ile birlikte ormanı gözetleyen Engin Erdoğan, "Eşim ile beraber 24 saat buradaki gözetleme kulesindeyiz. Ormanları gözetliyoruz. Benim uykum geldiği zaman eşim kalkıyor, eşimin uykusu geldiğinde ben kalkıyorum. 24 saat gözetlemeye devam ediyoruz" dedi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Karlık Gözetleme Kulesi kentteki 40 gözetleme kulesinden biri. Gözetleme kulesinde görevli olan Engin Erdoğan burada ailesi ile birlikte yaşıyor. Engin Erdoğan’ın eşi Selda Erdoğan ise burada eşine yardımcı oluyor. Erdoğan ailesi 9 yıldır Karlık Yangın Gözetleme Kulesinde 24 saat boyunca bölgedeki ormanları gözetliyor. Olası bir yangın durumunda ise yangın bölgesine ekipleri yönlendirerek ormanların yok olmasını engelliyor. Erdoğan çiftinin oğlu ise ara sıra ailesinin yanına uğrayarak ihtiyaçlarını soruyor. 9 yıldır kulede görevli olan Engin Erdoğan ve eşi Selda Erdoğan’ın evi artık bu gözetleme kulesi olmuş durumda. Aile, burada bir yandan ormanları gözetlerken bir yandan sahibi oldukları köpeğin yavruları ile ilgileniyor ve gündelik işleriyle uğraşıyor. 9 yıldır gözetleme kulesinde çalıştığını belirten Engin Erdoğan, “Orman Müdürlüğüne alım olduğunu öğrendim, başvurdum. Eşim ile beraber 24 saat buradaki gözetleme kulesindeyiz. Ormanları gözetliyoruz. Benim uykum geldiği zaman eşim kalkıyor, eşimin uykusu geldiğinde ben kalkıyorum. 24 saat gözetlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir orman yangını olduğunda ekipleri çıkartıyoruz, yönlendiriyoruz. Bir günümüz bu şekilde geçiyor” dedi.



“Sadece bizim korumamız ile olmaz, herkesin koruması lazım”

İşini sevgiyle yaptığını belirten Erdoğan, vatandaşlara seslenerek, “Ailecek buradayız. Bir işi sevgi ile yapıyorsan o iş her zaman güzeldir. Bende işimi seviyorum, sevgi ile yapıyorum. Bir ağaç kurtarabilmek ne güzel. Yeşillikler bizim havamız, her şeyimiz. Gelecek nesillere bir şeyler aktarabilmek, bırakabilmek istiyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Sevmeden bir iş olmaz. Ben bir orman personeli olarak bütün vatandaşlarımızdan çok dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum. Ormanlar hepimizin. Sadece bizim korumamız ile olmaz, herkesin koruması lazım” ifadelerini kullandı.



“Bir ağaç kolay yetişmiyor”

Vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istediklerini belirten Selda Erdoğan, “Birbirimizi destekleyerek geçiniyoruz. Her gün yangın olmasa da gün aşırı bazen üst üste bazen 34 gün arayla yangın oluyor. Tek temennimiz, insanların biraz daha dikkatli ve duyarlı olması. İçinde yanan hayvanları düşünmeleri lazım. Bir ağaç kolay yetişmiyor, yıllarca zor yetişiyor. Daha dikkatli olurlarsa hem bizim işimiz kolay olur hem de ormanlarımıza bir şey olmaz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.