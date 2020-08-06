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Üniversite adayları öğrenciler için ücretsiz tercih desteği Pamukkale Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tercih desteği

İHA

Pamukkale Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylara 10 ile 14 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Öğrencilerimizin üniversite tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları için ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz" dedi.

Üniversite adayları öğrenciler için ücretsiz tercih desteği Pamukkale Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tercih desteği

Pamukkale Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylara 10 ile 14 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Öğrencilerimizin üniversite tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmaları için ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz” dedi.
Eğitime verdiği desteklerden dolayı adından sıkça söz ettiren Pamukkale Belediyesi, YKS’de yeterli puan alıp üniversite tercihi yapmaya hak kazanan adaylara, bünyesinde bulundurduğu uzman psikolog rehberliğinde ‘tercih danışmanlığı’ desteği sağlayacak. 10 ile 14 Ağustos tarihleri arasında Pamukkale Belediyesi, Atatürk Caddesi’nde bulunan ek hizmet binasında olan rehberlik ve danışmalık hizmetinden üniversite tercihi yapacak tüm öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabilir. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen adaylar 0258 296 96 96 ve 444 9 220 numaralı telefon hatlarından Kültür İşleri Müdürlüğü’ne ulaşarak randevu alabilirler.
"Üniversiteye yeni adım atacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum"
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, zorlu ve stresli bir dönem olan tercih zamanında üniversite adaylarına destek olacaklarını belirtti. Başkan Örki, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin üniversite tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarına ve geleceklerine yön vermelerine katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin üniversite tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları için belediyemiz bünyesinde bulunan uzman psikolog rehberliğinde ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Gençlerimizin gönlünde yatan meslek doğrultusunda en doğru tercihi yapmaları için kendilerine yardımcı olacağız. Dilerim ki herkes gönlünden geçen ve hayalini kurduğu bölüme yerleşir. Üniversiteye yeni adım atacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

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