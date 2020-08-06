Vatandaşlar tek tek maske konusunda uyarılıyor Denizli Valisi vatandaşları tek tek maske konusunda uyardı Vali Ali Fuat Atik vatandaşlara maske hediye etti Vali Atik: “Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız” “Toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar tek tek maske konusunda uyarılıyor Denizli Valisi vatandaşları tek tek maske konusunda uyardı Vali Ali Fuat Atik vatandaşlara maske hediye etti Vali Atik: “Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız” “Toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur”

İHA

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri devam ediyor. Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik tarafından tek tek uyarıldı ve maske hediye edildi.

Vatandaşlar tek tek maske konusunda uyarılıyor Denizli Valisi vatandaşları tek tek maske konusunda uyardı Vali Ali Fuat Atik vatandaşlara maske hediye etti Vali Atik: “Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız” “Toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur”

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri devam ediyor. Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik tarafından tek tek uyarıldı ve maske hediye edildi.
İçişleri Bakanlığı’nın, 81 ilde “Sağlık için, hepimiz için” parolasıyla başlattığı korona virüs denetimleri, Denizli’de de sabahın erken saatlerinden itibaren protokol tarafından uygulanmaya başlandı. Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı’ndan başlayan denetimlere Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ve protokol üyeleri katıldı. Vali Atik, maskeyi yanında taşıyan ya da olması gerektiği gibi kullanmayan vatandaşları tek tek uyardı ve kurallara uymanın önemini anlattı. Atik, Denizli’de salgınla mücadelenin tam teşekkürlü şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Ali Fuat Atik yaptığı açıklamada, “Denizli genel olarak alınan kurallara uyan bir şehir, bunun da neticelerini biz görüyoruz. İnşallah ülkemiz bir an önce bu pandemi sürecini yener ve maskelerimizden kurtulmuş oluruz. Bu sıcak havada maske takmak zor, bunalıyor ama toplum sağlığı açısından maske takmak zorunludur. Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız” diye konuştu.

“Bu durum bizleri gevşetmemeli bu bizi rehavete sürüklememeli”
Denizli’de ki korona virüs durumları hakkında bilgi veren Vali Atik, “Denizli için şunları söyleyebilirim, çok kötü durumda değiliz, Türkiye ortalamasının üzerindeyiz daha doğrusu vaka sayısı olarak altındayız. Ama bu durum bizleri gevşetmemeli bu bizi rehavete sürüklememeli, Denizli’de ki sayısal verilerin Türkiye ortalamasından düşük olmasının sebebi vatandaşlarımızın koyulan kurallara ve bizim talimatlarımıza uygun davranmalarıdır” dedi.

Vali Atik vatandaşlara maske hediye etti
Öte yandan, Vali Atik ve beraberinde bulunan protokol ile birlikte işyerlerini tek tek dolaşması ile birlikte maske, hijyen durumlarını da kontrol etti. Maskesi olmayan vatandaşlara maske hediye eden protokol üyeleri vatandaşları da sağlık konusu ve tedbirler hakkında tek tek bilgilendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde pilates ve jimnastik kursları başlıyor Başkan Doğan: “En büyük yatırımı eğitime yapacağız” “Merkezlerimizin ve kurslarımızın sayısını arttıracağız”
YEREL HABERLER Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde pilates ve jimnastik ...
Buğday ekili arazi yangının ardından küle döndü Arazi yangını vatandaşları korkuttu Çameli ilçesinde 8 dönüm ekili alan kül oldu
YEREL HABERLER Buğday ekili arazi yangının ardından küle döndü Arazi ...
Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, uyardı
YEREL HABERLER Vali Atik, maskesi olmayanlara elleriyle maske takıp, ...
Denizli’de “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” parolası ile korona virüs denetimi devam ediyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Denizli Valisi’nden korona virüs denetimi Başkan Zolan vatandaşları korona virüs konusunda uyardı Başkan Zolan: “Bu işin ağır yükünü vatandaşımız çekti” “Her şey bitmiş değil, ufak bir rehavet, daha kötü noktalara götürebilir”
YEREL HABERLER Denizli’de “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” parolası ile ...
Üniversite adayları öğrenciler için ücretsiz tercih desteği Pamukkale Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz tercih desteği
YEREL HABERLER Üniversite adayları öğrenciler için ücretsiz tercih ...
Denizlispor, teknik direktör arayışında titiz davranacak
YEREL HABERLER Denizlispor, teknik direktör arayışında titiz ...
HDP Çivril İlçe Başkanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP Çivril İlçe Başkanı gözaltına alındı
3 yıldır firari olan suçluyu JASAT yakaladı
YEREL HABERLER 3 yıldır firari olan suçluyu JASAT yakaladı
Pamukkale'de bayram sonrası temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor Başkan Örki: “Temizlik işleri ekiplerimiz gece gündüz faaliyetlerini sürdürüyorlar”
YEREL HABERLER Pamukkale'de bayram sonrası temizlik ve dezenfekte ...
Üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verilecek
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı ...
3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan bayan uyuşturucu taciri akraba evinde ...
Denizli'de 7 kişi, kaçak kazıda suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de 7 kişi, kaçak kazıda suçüstü yakalandı
Denizli'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını (2)
Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu
Mezarlığa çirkin saldırı
YEREL HABERLER Mezarlığa çirkin saldırı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Enerya, Denizli’de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz konforuyla buluşturuyor
YEREL HABERLER Enerya, Denizli’de 290 bin kullanıcıyı doğalgaz ...
Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale ...
Denizli'de orman yangını/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını/ Fotoğraflar
Ormanları korumak için 9 yıldır nöbetleşe uyuyorlar Erdoğan ailesi 9 yıldır Karlık Yangın Gözetleme Kulesinde 24 saat boyunca bölgedeki ormanları gözetliyor
YEREL HABERLER Ormanları korumak için 9 yıldır nöbetleşe ...
Denizlispor yoğun mesaide
YEREL HABERLER Denizlispor yoğun mesaide
Jandarmadan define avcılarına suçüstü: 7 gözaltı Define avcıları kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan define avcılarına suçüstü: 7 ...
Denizli'de orman yangını
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını
Kardeş Kulüpler bir araya geldi Siirt İl Özel İdaresispor Başkanın’dan Denizlispor’a ziyaret
YEREL HABERLER Kardeş Kulüpler bir araya geldi Siirt İl Özel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X