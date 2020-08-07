Denizlispor 10 Ağustos'ta topbaşı yapacak

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Yukatel Denizlispor 20202021 sezonu hazırlıkları için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor , yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ligin sona ermesinin ardından kısa bir tatil yapan yeşilsiyahlı ekip, pazartesi günü yeniden bir araya gelecek. Denizlispor’da oyuncular korona virüs testinden geçeceği ve ardından yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.



Denizlispor’da yapılan açıklamada, “Takımımız 20202021 Sezonu için 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanacak. Aynı gün ilk idman da yapılacak” denildi.

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