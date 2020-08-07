Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Bakan Karaismailoğlu başkanlığında toplandı

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Denizli’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Denizli’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, anı defterini imzaladı. Valilik makamında kısa sohbetin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti.

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