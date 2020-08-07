Denizli'de silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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