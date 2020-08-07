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Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar Elazığ, Eskişehir ve Tokat'tan gelen hastalar, Denizli'de şifa buldu

İHA

Türkiye'de Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yaptığı önemli ameliyatlarla adından söz ettiren ve Acıpayam Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Op. Dr. Naim Ünsal tarafından Elazığ, Eskişehir ve Tokat'tan gelen ve doğuştan vajinası olmayan hastalara vücut boşluklarındaki dokulardan vajina ve rahim ağzı yapılarak Denizli'de sağlıklarına kavuşturuldu.

Gebe kalmaları durumunda literatürdeki ilk vaka olacaklar Elazığ, Eskişehir ve Tokat'tan gelen hastalar, Denizli'de şifa buldu

Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yaptığı önemli ameliyatlarla adından söz ettiren ve Acıpayam Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Op. Dr. Naim Ünsal tarafından Elazığ, Eskişehir ve Tokat’tan gelen ve doğuştan vajinası olmayan hastalara vücut boşluklarındaki dokulardan vajina ve rahim ağzı yapılarak Denizli’de sağlıklarına kavuşturuldu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, hastalara bu ameliyatlar ile doğurganlık özelliği kazandırıldığını ve hamile kalmaları durumunda ise dünyada tıp literatürüne giren ilk vakalar olacaklarını söyledi.

Hastalardan biri olan, Elazığ’da yaşayan, doğuştan vajinası ve rahim ağzı olmayan E.Ç. (23), her regl olduğu dönem, vajinası olmadığı için adet kanı rahmin içine doluyor, rahmi her ay yaklaşık 3 bardak kanla dolduğu için bir nevi apandisit patlaması gibi çok ciddi ağrılar yaşıyordu. Daha önce 16 kez ameliyat geçiren ve hep rahimde biriken kanı boşaltma şeklinde geçici çözümler yaşayan E.Ç., Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'a başvurdu. Muayene ve tetkikler sonrası hasta için ameliyat planı oluşturuldu. Başarılı geçen operasyon ile hastaya vajina ve rahim ağzı yapıldı, rahmiyle birleştirilip doğurganlık özelliği kazandırıldı.

E.Ç. gibi doğuştan cinsel organı olmayan birçok hastayı bu operasyonla sağlığına kavuşturduklarını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Naim Ünsal, ameliyat hakkında şu bilgileri verdi: “Bu hastalarımızın vajinaları olmadığı için, kendi vücut dokularından vajina ve rahim ağzı oluşturduk. Bazen bu hastalarımıza bağırsaktan ya da deriden vajina yapıyoruz, bazen de bunlara hiç gerek kalmıyor. Hasta E.Ç.’de yaptığımız ameliyat ile vajina ve rahim ağzı oluşturduk. Artık regl dönemlerinde normal her kadın gibi kanaması dışarıya olmaya başladı. Yine Eskişehir’den aynı durumda başka bir hastamız geldi. Daha önce başarısız bir operasyon geçirmişti, fakat E.Ç gibi 16 kez ameliyat olmadığı için bu hastanın operasyonunu nispeten daha rahat gerçekleştirdik, rahim ve rahim ağzını oluşturduk. Tokat’tan gelen bir başka hastamız ise doğuştan vajinası olmayan yakında evlenecek olan bir hastamızdı. Önceden bir operasyon geçirip vajina yapılıyor fakat tekrar kapanıyor yani operasyonu başarısız geçen bir hastamızdı. Gayet başarılı ameliyat ile onu da sağlığına kavuşturduk. Şu anda 3 hastamızı da taburcu ettik. Bu hastalarımız da en önemlisi; üreme sistemlerini bütünlemiş olmamız, regl olabilmeleri ve ileride çocuk sahibi olma umutlarının korunmasıydı. Ameliyatı yaptığımız hastalarımızın ileride gebe kalmalarına tıbben hiç bir engel yok. Hastalarımız, sonraki süreçte de uzun yıllar takibimizde kalacak, çocuk sahibi olabilmeleri için tedaviye devam edeceğiz. Eğer gebe kalırlarsa üreme sistemini bütünlediğimiz ve organ yaptığımız için literatürde ki ilk vakalar olacaklar” diye konuştu.
Operasyonların süresinin hastaya göre değişmekle birlikte bazen 3 bazen 5 saat sürebildiğini ifade eden Ünsal, fakat bazı uygun hastalarda kapalı yöntem denilen laparoskopik yöntemle ameliyatları gerçekleştirdiklerini bu yöntemi kullandıkları cihazın, şu anda Türkiye’de Devlet Hastaneleri içinde tek kendilerinde bulunduğunu vurguladı.

Başarılı operasyonlar ile sağlığına kavuşan hastalar da Uz. Dr. Ünsal’a teşekkürlerini ileterek evlilik ve çocuk sahibi olma hayallerine kavuştuklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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