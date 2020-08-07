Elektrikçi kılığına giren JASAT, aranan şüpheliyi 20 kilo esrarla yakaladı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt (33), sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yeri tespit edilip, elektrik arıza ekibi kılığına giren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20 kilo esrarla birlikte yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), adam yaralama suçundan aranan Galip Aksüt'ün yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Aksüt'ün sosyal medya hesaplarını da takibe alan Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin en son paylaştığı fotoğrafta balkondan görünen meydanı bularak saklandığı evi tespit etti.

JASAT TİMLERİ ELEKTRİKÇİ KILIĞINDA OPERASYON DÜZENLEDİ

Şüpheli Galip Aksüt'ün Honaz ilçesinde kaldığı apartmanı belirleyen JASAT ekibi, elektrik arıza ekibi kılığına girip, binaya girdi. Apartmandaki dairelerin kapılarını tek tek çalan elektrik arıza kılığındaki JASAT ekibi, arıza olup olmadığını sordu. Aranan Galip Aksüt, elektrikçi sandığı JASAT ekibine kapıyı açınca yakalanıp, gözaltına alındı.

20 KİLO ESRAR İLE YAKALANDI

Öte yandan, Galip Aksüt'ün satmak için hazırladığı 20 kilo esrar da ekiplerce ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Aksüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-07 21:59:09



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