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Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı

DHA

Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçlarından kaydı bulunan ve 10 ay hapis cezasıyla aranan Bilal A., kendisini yakalamaya çalışan polis memurunun ayağını kırıp, kaçmaya çalışırken, tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı.
Zeytinköy Mahallesi'nde, 5 hırsızlık ve 2 kasten yaralama suçlarından toplam 7 kaydı bulunan, 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Bilal A.'nın bir apart dairesinde kaldığını belirleyen polis ekipleri yakalamak için adrese gitti. Apartın önünde polisleri gören Bilal A. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 500 metre kaçan Bilal A. kendisini yakalayan polis memuru Kazım Ö.'nün sol bacağını tekme atarak kırdı. Yere düşen polis memuru kaçmaya çalışan Bilal A.'yı tabancayla sağ ayak bileğinden vurdu. Yaralanan Bilal A. tekrar kaçmaya çalışırken diğer polisler tarafından yakalandı. Bilal A.'nın üzerinde yapılan aramada ise bıçak bulundu. Şüpheli Bilal A. ile ayağı kırılan polis memuru Kazım Ö. sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-08-07 22:02:53

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