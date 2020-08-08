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Araç filosu ile belediye 65 milyon TL tasarruf sağladı 4 milyon 500 bin TL değerindeki yeni araçlar belediyede yerini aldı Başkan Örki; “Artık kendi yağımızda kavruluyoruz” “Araçlarımızla cadde ve sokaklarımız tertemiz olacak”

İHA

Pamukkale Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek için araç filosunu genişletmeye devam ediyor. İlçede yapılacak hizmetler için 7 iş makinası daha ekleyen Pamukkale Belediyesi, araç filosunu daha da büyüttü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kiralama yöntemini geride bırakarak kendi kaynaklarımızla vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz" dedi.

Araç filosu ile belediye 65 milyon TL tasarruf sağladı 4 milyon 500 bin TL değerindeki yeni araçlar belediyede yerini aldı Başkan Örki; “Artık kendi yağımızda kavruluyoruz” “Araçlarımızla cadde ve sokaklarımız tertemiz olacak”

Pamukkale Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek için araç filosunu genişletmeye devam ediyor. İlçede yapılacak hizmetler için 7 iş makinası daha ekleyen Pamukkale Belediyesi, araç filosunu daha da büyüttü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kiralama yöntemini geride bırakarak kendi kaynaklarımızla vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz” dedi.
Her geçen gün araç filosunu daha da güçlendiren Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıl sonunda 65 milyon TL tasarrufla dahil ettiği 27 adet çöp toplama ve nakil aracının ardından 7 iş makinası daha ekledi. Temizlik işlerinde kullanılacak 1 adet 6 metreküp kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı, 2 adet 2 metreküp yol süpürme aracı, 1 adet 13 metreküp kapasiteli çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı, 1 adet 18 tonluk sulama tankeri, 1 adet çim biçme traktörü ve arazi işlerinde kullanılacak 1 adet 30 ton yük kapasiteli paletli ekskavatör Pamukkale Belediyesinin araç filosuna dahil oldu. Yaklaşık 4 milyon 500 bin TL değerindeki yeni araçlar, Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında belediye meclis üyelerinin de katılımıyla hizmete sunuldu.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü donanıma sahip olmamız gerekir”
Hizmete sunulan yeni araçlar hakkında bilgi veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale ilçemiz birbirinden ayrı birçok güzellikleri içinde barındıran güzel bir ilçemiz. Bir ucundan diğer ucuna 75 kilometre olan ilçemizde kimi zaman çiftçilerimizin, kimi zaman hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçları oluyor. Merkezi yerlerde oturan vatandaşlarımızın ayrı ihtiyaçları oluyor. Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü donanıma sahip olmamız gerekir. Cadde ve sokaklarımızın tertemiz olmasını istiyoruz. Şimdi hizmete sunduğumuz vakumlu yol süpürme araçlarımızla cadde ve sokaklarımız tertemiz olacak. Tarım arazilerini kullanmakta zorluk yaşayan çiftçilerimizin de ihtiyaçlarını karşılayacak olan devasa ekskavatörümüzü onların hizmetine sunduk” dedi.

“Kendi öz kaynaklarımızla milletimize vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz”
Başkan Örki, “Bir diğer aracımız olan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı iki aracın yaptığı işi tek başına yapacak. Daha önce çöp konteynerindeki çöpleri almak için ayrı personel, çöp konteynerini yıkamak için de ayrı bir personel ve araçlar gidiyordu. Şimdi araç filomuza kattığımız bu araçla iki işi birden yapacağız. Filomuza eklediğimiz bu araçların en önemli yanı ise Pamukkale Belediyemizin malı olmalarıdır. Böylece kiralama suretiyle belediyemizin cebinden daha fazla para çıkan dönemleri geride bırakmış olduk. Artık kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla milletimize vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Rabbim kazasız belasız hizmet etmeyi nasip etsin inşallah” diye konuştu.

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