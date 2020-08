Korona virüsü atlatan çift vatandaşları uyardı

Denizli’de korona virüs teşhisi konulan ve tedavi sonrası iyileşen Esmer çifti, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan Mustafa ve Zehra Esmer, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile gittikleri hastanede korona virüs testleri pozitif çıktı. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinden Denizli Devlet Hastanesine nakil edilen çift tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ateşinin yükselmesi üzerine Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine gittiklerini belirten Zehra Esmer, “Burada yapılan ölçümde Mustafa’nın ateşi 39 derece çıktı, serum ve ilaç verildi. Hastanede bir gece kaldıktan sonra yapılan testlerimizin ikimizin de pozitif çıktığı, Denizli’de tedavi göreceğimiz söylendi. Yüksek ateş ve eklem ağrılarını yoğun yaşadık” dedi.



“Allah hepsinden razı olsun”

Tedavi gördükleri süre boyunca sağlık personellerinin ilgi ve moral vermesinden dolayı minnettar olduklarını dile getiren Zehra Esmer, “Allah hepsinden razı olsun. Denizli’de ve Buldan’da sağlık çalışanlarımız bizlerle çok ilgilendiler. Her an bize moral verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Şu anda sağlık durumumuz çok iyi. Çocuklarımıza, ailemize kavuştuk” ifadelerini kullandı.



“Kurallara uymalarını bir kez de biz söylüyoruz”

Vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Mustafa Esmer, “Her zaman söylenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerektiğini bir kez de biz söylüyoruz. Gerçekten de ciddiye alınması gereken bir salgınla karşı karşıyayız. Allah bir an önce bu hastalıktan tüm dünyayı kurtarsın diye dua ediyoruz. Tüm hastalara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

