Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, cep ya da ev telefonlarından aranılan vatandaşların, Vali Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, iş bulma vaadiyle dolandırıldıkları ortaya çıktı.

Denizli Valiliği de son günlerde yaşanan dolandırıcılık olayları üzerine yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşları uyardı. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in adı kullanılarak, vatandaşlarımızın ev veya cep telefonlarından aranıp iş bulma bahanesiyle para talep edildiği tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın emniyet müdürlüğü veya jandarma komutanlığına ihbarda bulunulması önemle rica olunur."DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-08 12:33:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.